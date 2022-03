Kiew bedankt sich für 9.100 Schutzwesten aus Österreich

Nehammer: "Als neutrales Land ist es unsere Selbstverpflichtung bestmöglich dort zu helfen, wo Hilfe gebraucht wird"

Österreich hat 9.100 Splitterschutzwesten für zivile Helferinnen und Helfer geliefert, die nun in Kiew angekommen sind. Im Video bedankt sich der Büroleiter im Namen des Kiewer Bürgermeisters Vitali Klitschko für die Unterstützung Österreichs.

Dieses Video habe ich vom Büroleiter von @Vitaliy_Klychko gerade erhalten – Österreich hat 9.100 Splitterschutzwesten für zivile Helferinnen & Helfer geliefert. Es ist kaum vorstellbar, was in der #Ukraine gerade passiert. Mit Schutzausrüstung helfen wir, so gut wir können. pic.twitter.com/IJJybSbaAh — Karl Nehammer (@karlnehammer) March 26, 2022

„Es ist kaum vorstellbar, was in der Ukraine gerade passiert. Als neutrales Land ist es unsere Selbstverpflichtung bestmöglich dort zu helfen, wo Hilfe gebraucht wird – ganz besonders, wenn es um humanitäre Hilfe geht. Ich danke allen Menschen in Österreich, die sich solidarisch mit unseren Nachbarn zeigen", so Kanzler Nehammer.