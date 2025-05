Massiver Drohnenangriff trifft Charkiw

Die russische Armee hat in der Nacht die ostukrainische Großstadt Charkiw mit einem größeren Drohnenschwarm angegriffen.

Wie der regionale Militärverwalter Oleh Synjehubow auf Telegram mitteilte, galt der Angriff einem nicht näher beschriebenen "kommunalen Unternehmen". Nach Angaben von Bürgermeister Igor Terechow brach auf dem Firmengelände ein größerer Brand aus. Insgesamt seien bei den Angriffen zehn Menschen verletzt worden.

Der ukrainischen Luftwaffe zufolge griff Russland in der Nacht mit 90 Drohnen und zwei ballistischen Raketen an. Ziel seien die Regionen Charkiw und Donezk im Osten sowie Odessa im Süden gewesen.

Das russische Militär greift seit einigen Wochen verstärkt ukrainische Großstädte an. Dabei kommen vor allem Zivilisten zu Schaden.

Ukrainische Drohnenangriffe auf Kursk

Ukrainische Drohnen haben am frühen Freitagmorgen einen Angriff auf die westliche russische Region Kursk gestartet, so die Angaben des zuständigen Gouverneurs. Es seien ein Krankenhaus und Wohnhäuser beschädigt worden. "Drohnensplitter beschädigten das Krankenhaus Nr. 1 der Stadt Kursk. Fenster wurden eingeschlagen. Glücklicherweise wurden keine Patienten verletzt", schrieb der Gouverneur, Alexander Khinshtein, in der Messaging-App Telegram am Freitag.

Nach Angaben des ukrainischen Militärs sind seine Streitkräfte weiterhin in kleinen Gebieten in der Region Kursk aktiv.