Moskau derzeit täglich Ziel ukrainischer Drohnenangriffe

Die Ukraine greift die russische Hauptstadt Moskau seit Jahresbeginn offenbar täglich mit Drohnen an.

Das russische Verteidigungsministerium teilte am Montag mit, allein bis Sonntag Mitternacht seien 57 Drohnen über der Region Moskau zerstört worden. Wegen der Angriffe müssen die Flughäfen in der Hauptstadt nach Angaben der russischen Luftfahrtbehörde Rosawiazija immer wieder vorübergehend schließen. Eine ukrainische Stellungnahme dazu liegt nicht ⁠vor.

Die Regierung in Kiew erklärt jedoch seit Längerem, mit solchen Angriffen die russische Militärlogistik und Energieinfrastruktur schwächen zu wollen. Ein ukrainischer Drohnenangriff löste unterdessen in der Stadt Jelez in der russischen Region Lipezk einen Brand in einem Industriegebiet aus. Das teilte der Gouverneur der Region, Igor Artamonow, mit. Verletzte gebe es nicht. In Jelez ⁠befindet sich das Batteriewerk Energija, ein wichtiger Hersteller für die russische Rüstungsindustrie. Die Ukraine hat das Werk nach eigenen Angaben bereits ⁠früher angegriffen.

Aber auch Russland griff die ukrainische Hauptstadt Kiew in der Nacht auf Montag wieder aus der Luft an. Das teilte Bürgermeister Vitali Klitschko auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Die Luftabwehr sei im Einsatz. Klitschko rief die Bevölkerung auf, in den Schutzräumen zu bleiben.