Pikanter Trump-Vergleich für Ukraine-Krieg sorgt für Aufsehen

Für seine Bemühungen, ein Treffen zwischen dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und Russlands Machthaber Wladimir Putin zu organisieren, hat US-Präsident Donald Trump ein Beispiel aus der Küche herangezogen.

"Wir werden sehen, ob Putin und Selenskyj zusammenarbeiten werden", sagte Trump am Freitag vor Journalisten in Washington. "Wissen Sie, es ist ein bisschen wie Öl und Essig. Sie kommen nicht allzu gut miteinander aus, aus offensichtlichen Gründen."

"Wir werden sehen", ob er an einem solchen Treffen teilnehmen müsste, sagte Trump weiter. Im Rahmen seiner diplomatischen Friedensbemühungen für die Ukraine will der US-Präsident erstmals seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine im Februar 2022 ein bilaterales Treffen zwischen Putin und Selenskyj organisieren.

Trump will Treffen nicht beiwohnen

Der russische Außenminister Sergej Lawrow sagte allerdings am Freitag, es sei "kein Treffen geplant". Putin sei "bereit, Selenskyj zu treffen, wenn die Tagesordnung für einen solchen Gipfel fertig ist", sagte Lawrow dem US-Sender NBC. Dies sei aber "überhaupt nicht" der Fall. Selenskyj hatte Putin zuvor vorgeworfen, der "Notwendigkeit" eines direkten Treffens für Friedensverhandlungen auszuweichen.

Er sei sich nicht sicher, ob er bei einem Treffen Putin-Selenskyj anwesend sein müsse, sagte Trump außerdem. Er würde es jedoch vorziehen, nicht teilzunehmen.