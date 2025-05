Selenskyj: Ukrainische Truppen kämpfen auf russischem Boden

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat am Mittwochabend von andauernden russischen Angriffen an der Front im Osten des Landes berichtet.

Selenskyj widersprach damit der russischen Darstellung beim Besuch von Kremlchef Wladimir Putin in Kursk zuvor am Mittwoch, dass dieses Gebiet vollständig zurückerobert worden sei. Schwerpunkt der Gefechte sei die seit Monaten umkämpfte Stadt Pokrowsk, sagte Selenskyj in einer Videobotschaft aus Kiew.

Zugleich kämpften ukrainische Einheiten immer noch auf russischem Boden in den Gebieten Kursk und Belgorod, erklärte der Staatschef. Dies geschehe zum Schutz der ukrainischen Städte Sumy und Charkiw.

Nur noch wenige Quadratkilometer

Ukrainische Militärbeobachter verzeichnen im russischen Gebiet Kursk tatsächlich noch einige wenige Quadratkilometer Boden unter Kontrolle Kiewer Truppen - es ist der Rest des Vorstoßes auf Feindesland vom Sommer 2024. Unklarer ist die Lage im Fall Belgorod. Wenn ukrainische Truppen dort auf russischem Gebiet agieren sollten, könnte es darum gehen, einen Keil zwischen Moskauer Einheiten zu treiben, die Charkiw gefährden.

Der ukrainische Generalstab in Kiew zählte in seinem Abendbericht 104 einzelne russische Angriffe auf, davon 43 im Raum Pokrowsk. In der Stadt Sumy gab es abends Explosionen, wie der Rundfunksender Suspilne berichtete.

Vorbereitung auf Gefangenenaustausch

Selenskyj sagte in seiner Botschaft, dass der geplante Gefangenenaustausch weiter vorbereitet werde. Die Ukraine und Russland hatten sich bei Gesprächen vergangene Woche in Istanbul darauf geeinigt, jeweils 1000 Kriegsgefangene freizulassen.