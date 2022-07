× Sniper-Model von Putins Truppen getötet

Die Brasilianerin Thalita do Valle zog als Scharfschützin gegen Putin in den Krieg.

Große Trauer um Thalita do Valle. Die 39-Jährige Brasilianerin, die als Scharfschützin auf der Seite der Ukrainerin kämpfte, kam bei einem Raketenangriff ums Leben.

Die Brasilianerin, die in ihrer Heimat auch als Model tätig war, war erst vor drei Wochen in den Krieg gezogen. Berichten zufolge wurde ihr Bunker nahe der Stadt Charkiw von einer russischen Rakete getroffen – die 39-Jährige überlebte den Angriff nicht.

Vor ihrem Einsatz in der Ukraine kämpfte Thalita do Valle auch bereits gegen den IS in Syrien. Auf ihrem YouTube-Kanal teilte sie regelmäßige Videos aus dem Kriegsgebiet und wurde dadurch auch international bekannt.