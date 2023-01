Trump: "Erst kommen die Panzer, dann die Atomwaffen"

Der ehemalige US-Präsident warnt vor einem Atomkrieg.

Die Entscheidung westlicher Länder, der Ukraine schwere Kampfpanzer zu liefern, könnte zu einer neuen Eskalation führen. Der ehemalige US-Präsident Donald Trump sprach sich am Donnerstag deswegen klar gegen die Entscheidung seines Nachfolgers Joe Biden aus.

„Erst kommen die Panzer, dann kommen die Atomwaffen“, warnt Trump auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social. „Beendet diesen verrückten Krieg, JETZT! Es ist so einfach, das zu tun!“

© Truth Social ×

Kreml: Westliche Panzerlieferungen "direkte Beteiligung"

Die Panzer-Liegerungen werden vom Kreml als "direkte Beteiligung" an dem Ukraine-Krieg gewertet. "In Moskau betrachten wir dies als eine direkte Beteiligung am Konflikt", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Donnerstag, einen Tag nachdem Berlin und Washington die Panzerlieferungen bekannt gegeben haben. Diese Beteiligung nehme zu, erklärt das Präsidialamt in Moskau.

"Die Hauptstädte in Europa und Washington geben ständig Erklärungen ab, dass die Lieferung verschiedener Waffengattungen, einschließlich Panzern, in keiner Weise eine Beteiligung an den Kampfhandlungen bedeutet. Wir sehen das völlig anders", sagte Peskow.

"Die USA und die NATO beteiligen sich am Konflikt in der Ukraine", sagt Nikolai Patruschew, der Sekretär des mächtigen Nationalen Sicherheitsrates und enge Vertraute von Präsident Wladimir Putin. Sie versuchten, ihn in die Länge zu ziehen, sagt Patruschew der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass. Das, was heute in der Ukraine passiere, sei das Ergebnis eines jahrelangen "hybriden Krieges" des Westens gegen Russland.