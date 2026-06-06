Über 12.000 Teile
Größtes Lego-Set aller Zeiten: Alle Infos zur Sagrada Família
Klemmbaustein-Fans in Österreich müssen sich noch etwas gedulden, denn das gigantische neue Lego-Set wird erst ab Sonntag, 1. November, ausgeliefert. Bislang ist das Modell der weltberühmten Basilika aus Barcelona ausschließlich im hauseigenen Onlineshop vorbestellbar. Mit stolzen 12.060 Teilen übertrifft das Meisterwerk den bisherigen Rekordhalter – die Lego-Weltkarte aus dem Jahr 2021 – um exakt 365 Steine.
Aufbau nach historischem Vorbild
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Das Modell mit der Setnummer 21065 orientiert sich beim Zusammenbau exakt am realen Bauablauf des Originals. Zuerst werden das Gewölbe, die Krypta sowie die Krippenfassade errichtet, die Architekt Antoni Gaudí noch selbst miterlebte. Danach folgen die Passionsfassade, die Kirchenschiffe und sechs detailreiche Türme. Das fertige Bauwerk ist 62 Zentimeter hoch, 47 Zentimeter breit und verfügt über transparente Steine für einen Buntglas-Effekt. Die reine Bauzeit schätzen Experten auf 25 bis 35 Stunden.
Monatelange Arbeit hinter Kulissen
Hinter dem Bausatz steckt eine lange Entwicklung. Eine Sprecherin erklärte: "Allgemein durchläuft ein Set dieser Größenordnung bei uns einen oft monatelangen Prozess – von ersten freistehenden Konzeptmodellen über intensive Stabilitätstests bis hin zur logischen Aufbereitung der komplexen Bauanleitung." Auch Designer Rok Žgalin Kobe zeigt sich stolz über das Ergebnis: "Unser Ziel war es, Gaudís Vision mit größtem Respekt zu würdigen. Es ist nicht nur das größte Lego-Set aller Zeiten, sondern auch ein Modell eines der ehrgeizigsten architektonischen Werke der Welt."
Stolzer Preis für Sammler
Für den Bausatz im Maßstab von ca. 1:280 müssen Käufer allerdings tief in die Tasche greifen. Das Modell soll 749,99 Euro kosten. Damit bleibt es preislich jedoch noch unter dem teuersten Produkt des Herstellers, dem Star-Wars-Todesstern, welcher mit 999,99 Euro zu Buche schlägt.
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