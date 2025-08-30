Alles zu oe24VIP
Ukraine-Spitzenpolitiker in Lemberg erschossen
© Getty

Ex-Parlamentschef

Ukraine-Spitzenpolitiker in Lemberg erschossen

30.08.25, 12:10
Teilen

Der frühere ukrainische Parlamentschef Andrij Parubij ist im Westen des Landes in der Stadt Lwiw nach Behördenangaben getötet worden. 

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach auf der Plattform X am Samstag von einem "schrecklichen Mord" an dem 54 Jahre alten Abgeordneten, der in der Vergangenheit auch Vorsitzender des Parlaments in Kiew gewesen war.

Die Ermittlungen zu dem Verbrechen und die Suche nach dem Täter liefen, teilte Selenskyj mit. Er sprach den Angehörigen des Politikers sein Beileid aus. Medien berichteten, der Abgeordnete sei mit mehreren Schüssen getötet worden. 

Mehr dazu in Kürze...

