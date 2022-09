US-Ex-General Hodges: Putin wird kaum Atomwaffen einsetzen

''Ein Atomschlag bringt Putin keinen unmittelbaren militärischen Nutzen'', meinte Hodges in einem Interview mit dem Nachrichtenmagazin ''profil''.

Wien. Nach Ansicht des früheren Oberkommandierenden der US-Landstreitkräfte in Europa (2014-17), US-Generalleutnant a. D. Ben Hodges, ist es "höchst unwahrscheinlich", dass Russlands Präsident Wladimir Putin ungeachtet seiner Drohungen im Ukraine-Krieg Atombomben einsetzen wird. "Ein Atomschlag bringt Putin keinen unmittelbaren militärischen Nutzen", meinte Hodges in einem Interview mit dem Nachrichtenmagazin "profil".

"Russland würde also nur die Nachteile - den Gegenschlag und die Ächtung - ernten", so der Ex-General. Der Militärexperte verwies darauf, dass es ein Nuklearschlag den USA unmöglich machen würde, sich weiter aus dem Krieg herauszuhalten. "Sie müssten militärisch reagieren, denn das Weiße Haus weiß, dass China, Iran, Nordkorea und andere genau registrieren, wie sich die USA in dieser Situation verhalten. Es wird allerdings höchstwahrscheinlich kein Atomschlag sein, sondern ein konventioneller Gegenschlag", so Hodges.

Er würde zum Beispiel einen Schlag gegen die russische Schwarzmeerflotte empfehlen, meinte der Ex-General. "Keinen Angriff auf russisches Territorium. Präsident (Joe) Biden sagte kürzlich: 'Was auch immer unsere Reaktion wäre, sie würde die Welt für Russland verändern.'"

Berichte über Fehler, Qualität und Ressourcen geschönt

Bezüglich des Teil-Mobilisierung in Russland sagte Hodges, die Soldaten zahlten den Preis dafür, wenn die oberen Hierarchien korrupt, wenn die Berichte über Fehler, Qualität und Ressourcen geschönt und mangelhaft seien. "Ich kann Ihnen sagen, was jetzt gerade passiert: Einige der Leute, die beauftragt sind, 300.000 neue Soldaten zu finden, werden sehr reich werden. Weil sich viele von der Pflicht freikaufen werden, eine alte russische Praxis", fügte Hodges hinzu.

Zum weiteren Verlauf des Krieges meinte der Ex-General: "Ich vermute, die Ukraine wird die russischen Streitkräfte bis zum Ende dieses Jahres auf die Linie zurückdrängen, wo diese vor dem 24. Februar waren. Und Mitte des kommenden Jahres werden die ukrainischen Soldaten auf der Krim sein."