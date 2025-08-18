Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Brenner-Autobahn
© Getty Images

Brenner-Autobahn

Vater vergisst seine beiden Töchter an Raststätte

18.08.25, 13:38
Teilen

Mitarbeiter der Raststätte hatten die umherirrenden Kinder entdeckt und sofort die Polizei informiert.

Vergangenen Dienstag vergaß ein Vater aus Frankreich seine beiden Töchter an der italienischen Raststätte Paganella Est auf der Brenner-Autobahn A22. Der Mann ging davon aus, dass die acht- und zehnjährigen Mädchen während der Fahrt auf dem Rücksitz schliefen. Tatsächlich waren sie jedoch ausgestiegen, ohne dass er es bemerkte. Erst rund 100 Kilometer weiter, am Brennerpass, wurde er durch einen Anruf darauf aufmerksam gemacht.

Kinder irrten auf Raststätte herum

Mitarbeiter der Raststätte hatten die umherirrenden Kinder entdeckt und sofort die Polizei informiert. Obwohl die französischen Mädchen kein Italienisch sprachen, konnten sie den Beamten die Telefonnummer ihres Vaters nennen. Dieser kehrte sofort zurück.

Die Polizei berichtete, dass die Kinder wohlauf waren und keine Angst hatten – auch dank der Beamten, die sie während der Wartezeit betreuten. Parallel wurde auch die Mutter informiert, die sich ebenfalls in Italien aufhielt, wie die italienische Zeitung "Corriere della Sera" berichtet. Die Eltern sind getrennt und teilen sich das Sorgerecht.

Der Vorfall wurde zusätzlich der Staatsanwaltschaft sowie dem Jugendgericht in Trient gemeldet.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden