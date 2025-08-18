Vater vergisst seine beiden Töchter an Raststätte

Mitarbeiter der Raststätte hatten die umherirrenden Kinder entdeckt und sofort die Polizei informiert.

Vergangenen Dienstag vergaß ein Vater aus Frankreich seine beiden Töchter an der italienischen Raststätte Paganella Est auf der Brenner-Autobahn A22. Der Mann ging davon aus, dass die acht- und zehnjährigen Mädchen während der Fahrt auf dem Rücksitz schliefen. Tatsächlich waren sie jedoch ausgestiegen, ohne dass er es bemerkte. Erst rund 100 Kilometer weiter, am Brennerpass, wurde er durch einen Anruf darauf aufmerksam gemacht.

Kinder irrten auf Raststätte herum

Mitarbeiter der Raststätte hatten die umherirrenden Kinder entdeckt und sofort die Polizei informiert. Obwohl die französischen Mädchen kein Italienisch sprachen, konnten sie den Beamten die Telefonnummer ihres Vaters nennen. Dieser kehrte sofort zurück.

Die Polizei berichtete, dass die Kinder wohlauf waren und keine Angst hatten – auch dank der Beamten, die sie während der Wartezeit betreuten. Parallel wurde auch die Mutter informiert, die sich ebenfalls in Italien aufhielt, wie die italienische Zeitung "Corriere della Sera" berichtet. Die Eltern sind getrennt und teilen sich das Sorgerecht.

Der Vorfall wurde zusätzlich der Staatsanwaltschaft sowie dem Jugendgericht in Trient gemeldet.