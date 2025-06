Wegen "Baba Vanga Japans": Airline streicht alle Flüge nach Japan

Die chinesische Fluggesellschaft Hong Kong Airlines streicht für die Monate Juli und August ihre Flüge nach Japan. Dafür verantwortlich ist ein Manga von der "Baba Vanga Japans".

Vorhersagen und Prophezeiungen sind faszinierend und beschäftigen seit jeher die Menschen, vor allem wenn diese sich als wahr ergeben. In den letzten Jahrzehnten hat sich eine neue Königin der Vorhersagen etabliert: die Japanerin Ryo Tatsuki.

In ihrem Manga "The Future I Saw" von 1991 sagte sie unter anderem den Tod von Freddie Mercury, die Corona-Pandemie und das verheerende Erdbeben vom März 2011 in Japan vorher. Für 2025 hat Tatsuki ebenfalls eine dunkle Vorahnung.

Neuauflage mit neuen Vorhersagen

Im Jahr 2021 erschien eine Neuauflage von ihrem Manga. Darin wird Japan im Juli 2025 von einem schweren Erdbeben heimgesucht. "Baba Vanga Japans" nennt sogar ein festes Datum. Am 5. Juli wird sich unter dem Meeresboden zwischen Japan und den Philippinen ein Riss eröffnen. Dieser wird drei Mal so hohe Wellen ans Land schicken wie das Japan-Beben von 2011.

Hong Kong in Sorge

In Hongkong ist wegen ihrer Vorhersage die Nachfrage nach Flügen nach Japan eingebrochen. Diese sind dermaßen eingebrochen, dass die Fluglinie Hong Kong Airlines jetzt kurzfristig für Juli und August die Flüge nach Kagoshima und Kumamoto im Süden Japans streichen musste.

Die Flüge nach Kagoshima hat die Fluglinie nach vier Jahren Pause im Frühjahr 2024 wieder in den Plan aufgenommen. Diese waren so beliebt bei den Hongkongern, dass im Dezember 2024 die Anzahl der wöchentlichen Flüge von drei auf vier erhöht worden ist.