Wegen Nahost-Krieg: Erste Reisewarnung für EU-Land

Das britische Außenministerium hat seine Reisehinweise für das EU-Land Zypern verschärft. Der Grund ist der Nahost-Krieg zwischen Israel und Iran.

Die britischen Militärbasen auf Zypern waren laut offiziellen Angaben nicht an dem jüngsten israelischen Luftangriff auf den Iran beteiligt. Dennoch hat das britische Außenministerium seine Reisehinweise für Zypern verschärft. Grund dafür sind die zunehmenden Spannungen im Nahen Osten, insbesondere zwischen Israel und dem Iran. Die Warnung betont, dass sich die Lage rasch verschärfen und auch die weitere Region betreffen könnte.

Obwohl es in Zypern bislang keine Terroranschläge gab, könne ein Angriff nicht ausgeschlossen werden. Britische Staatsbürger und Reisende sollten daher wachsam bleiben, die Medienlage beobachten und den Anweisungen der Behörden folgen.

Eingreifen könnte Auswirkungen auf Zypern haben

Großbritannien hat erklärt, derzeit keine militärische Unterstützung für Israel im aktuellen Konflikt mit dem Iran zu leisten. Zwar seien britische Streitkräfte aktuell nicht involviert, das könne sich jedoch ändern. Ein solches Eingreifen könnte auch Auswirkungen auf Zypern haben, da sich dort zwei souveräne britische Militärbasen befinden (u.a. RAF Akrotiri), die in Konfliktzeiten als potenzielle Ziele gelten, berichtet das Portal "Cyprus Mail".

Im Oktober 2024, als der Iran eine Salve ballistischer Raketen auf Israel abfeuerte, erklärte Großbritannien, dass zwei seiner Kampfjets sowie ein Luftbetankungsflugzeug an Versuchen beteiligt gewesen seien, eine weitere Eskalation zu verhindern – jedoch hätten die Jets keine Ziele angegriffen. Der britische Stützpunkt RAF Akrotiri geriet im Mai 2025 erneut in die Kritik, da er angeblich Aufklärungsflüge für israelische Operationen in Gaza unterstützt haben soll. Offiziell betont das Verteidigungsministerium jedoch, die Basis diene nur der Terrorismusbekämpfung und humanitären Zwecken.

Trotz der britischen Dementis berichteten Medien wie "Declassified UK", dass von Akrotiri aus zahlreiche Überwachungsflüge durchgeführt wurden. Experten schließen laut "Cyprus Mail" nicht aus, dass so gewonnene Daten über NATO- oder Partnernetzwerke indirekt an Israel weitergeleitet werden könnten – was die britische Basis de facto zur Kriegspartei machen würde.