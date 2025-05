Wegen Papst-Bild: US-Bischof fordert von Trump Entschuldigung

Nach dem KI-generierten Bild von Donald Trump als Papst fordert ein US-Bischof eine öffentliche Entschuldigung vom US-Präsidenten.

"Das ist für Katholiken eine tiefe Beleidigung", schrieb der Bischof von Springfield im US-Staat Illinois, Thomas Paprocki, auf X, meldete Kathpress. Dies gelte umso mehr, als "wir immer noch um den Tod von Papst Franziskus trauern und um die Führung des Heiligen Geistes für die Wahl unseres neuen Papstes beten". Trump müsse sich entschuldigen.

Soutane mit Mitra, Brustkreuz und erhobenem Zeigefinger

Das Weiße Haus hatte am Freitag ein mit Künstlicher Intelligenz (KI) erstelltes Foto von Donald Trump in Sozialen Medien weiterverbreitet. Das Bild zeigt Trump in weißer Soutane mit Mitra, Brustkreuz und erhobenem Zeigefinger auf einem Bischofsstuhl.

"Das wäre meine erste Wahl"

Trump hatte noch vor einer Woche an der Beisetzung von Papst Franziskus in Rom teilgenommen. Später scherzte der Präsident, dass er gerne selbst Papst wäre und fügte hinzu: "Das wäre meine erste Wahl." Auch auf mehrfache Nachfrage von Journalisten wollte Vatikansprecher Matteo Bruni am Wochenende kein Statement zu Trumps KI-Bild abgeben.