102 Giftschlangen auf Grundstück entdeckt

Auf einem Wohngrundstück in der australischen Metropole Sydney ist ein Nest mit zahlreichen Giftschlangen entdeckt worden.

Schlangenfänger zogen insgesamt 102 sogenannte Rotbäuchige Schwarzottern aus einem Laubhaufen, wie der Sender ABC News berichtete.

Nach dem Anruf der Bewohner habe sein Team zunächst nur mit etwa vier Tieren gerechnet, sagte Schlangenfänger Cory Kerewaro dem Sender. Doch während eines dreistündigen Einsatzes zogen seine Mitarbeiter zunächst mehr als 40 Schlangen aus dem Laubhaufen.

Immer mehr Schlangen

Und die Zahl wuchs: Schon beim Verlassen des Grundstücks waren es fast doppelt so viele. "Zwei von ihnen hatten Junge bekommen", sagte Kerewaro. Etwas später seien weitere zur Welt gekommen, sodass die Reptilienfänger insgesamt 102 Schlangen zählten.

Gefährlich, aber selten tödlich

Insgesamt habe der Einsatz drei Stunden gedauert. Es sei der größte Fund gewesen, den sein Team je gemacht habe, sagte Kerewaro dem Sender. Die Schlangen würden nun in einem Nationalpark fernab bewohnter Gebiete ausgesetzt.

Rotbäuchige Schwarzottern leben in den tropischen Gebieten an der australischen Ostküste und können mehr als zwei Meter lang werden. Nach Angaben des Australian Museum in Sydney finden sich Weibchen gegen Ende der Schwangerschaft in kleinen Gruppen zusammen und ziehen sich zurück. Sie legen keine Eier ab, sondern bringen bis zu 18 Jungtiere zur Welt. Der Biss der Rotbäuchigen Schwarzotter ist für Menschen gefährlich, aber in der Regel nicht tödlich.