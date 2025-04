17-Jährige an Schussverletzung gestorben

Deutschland: Eine 17-Jährige wurde mit einer Schussverletzung auf einem Feldweg gefunden. Es besteht der Verdacht eines Tötungsdeliktes.

Nachdem die Jugendliche gefunden wurde, haben die Einsatzkräfte sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen - dort starb sie an den Folgen ihrer Schussverletzung.

Ein Fremdverschulden wird nicht ausgeschlossen. Der Verdächtige ist ein 32-jähriger Mann. Die deutsche Polizei geht davon aus, dass er sie am Donnerstagmorgen um 6.45 Uhr erschossen hat. Sie hatte eine Waffe in der Hand, als sie gefunden wurde - mutmaßlich dem Täter bewusst so platziert.

Täter wurde notoperiert

Anschließend fügte der Deutsche sich selbst mit der Waffe eine lebensgefährliche Verletzung zu. Beide Körper wurden regungslos am Feldweg gefunden, auch er wurde in die Klinik eingeliefert und notoperiert - sein Zustand ist kritisch.

Mehrere Nachbare gaben gegenüber der Polizei an, gesehen zu haben, wie sich zwei Personen stritten und diesen Weg entlang gegangen sind. Der gesamte Stadtteil von Wetzlar (Hessen) wurde abgesperrt.