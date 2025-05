21 Tote bei Verkehrsunfall mit Passagierbus

Bei einem Verkehrsunfall im mexikanischen Bundesstaat Puebla sind nach Behördenangaben mindestens 21 Menschen gestorben.

"Drei Fahrzeuge waren in den Unfall verwickelt, bei dem nach vorläufigen Angaben 18 Menschen am Unfallort und drei weitere im Krankenhaus starben", sagte der Innenminister von Puebla, Samuel Aguilar, am Mittwoch (Ortszeit) vor Journalisten. Weitere Menschen seien verletzt worden und würden in einem naheliegenden Krankenhaus behandelt.

Der Unfall ereignete sich nach Behördenangaben in den Morgenstunden auf einer zweispurigen Straße, die den Bundesstaat Puebla mit dem Bundesstaat Oaxaca im Süden verbindet. Beteiligt waren ein Anhänger, ein Passagierbus und ein Auto.

In Mexiko hat die Anzahl der Verkehrsunfälle in den letzten Jahren stark zugenommen. Hauptursachen sind die schlechten Zustände der Fahrzeuge, Fahrlässigkeit und müde Fahrer. Im Februar waren bei dem Zusammenstoß eines Lastwagens mit einem Bus im südöstlichen Bundesstaat Campeche 38 Menschen ums Leben gekommen.