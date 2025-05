300.000 Euro: Wanderer finden gigantischen Goldschatz

Das war eine goldige Wanderung! Zwei tschechische Wanderer haben eine unscheinbare Dose gefunden. Darin befanden sich fast 600 Goldmünzen.

Die beiden spazierten im Nordosten Tschechiens. Sie sahen in einer Steinmauer die Dose. Das war nicht der einzige Fund.

Gigantischer Fund

Einen Meter weiter entdeckten die beiden Wanderer 16 goldene Tabakdosen, 10 Armbänder, einen Beutel aus feinem Drahtgeflecht, einen Kamm und eine Kette mit einem Schlüssel. Der geschätzte Wert des gesamten Fundes beträgt 7,5 Millionen Tschechische Kronen, umgerechnet mehr als 300.000 Euro.

Laut den Experten des Museums von Ostböhmen stammt der Fund aus der Zeit nach 1921. Die älteste Münze war aus dem Jahr 1808. Sie zählten genau 598 Goldmünzen. Diese waren in elf Stoffrollen verpackt. Eine Rolle wiegt fast vier Kilogramm. Die Münzen stammen aus Frankreich, Belgien, dem Osmanischen Reich, Österreich-Ungarn und dem ehemaligen Jugoslawien.

Grund für das Verstecken

Der Fund wurde bereits im Februar gefunden. Erst jetzt machte das Ostböhmische Museum in Königgrätz die Entdeckung publik. Die Wanderer brachten die Schätze dorthin. Sie wurden seitdem sicher gelagert und werden aktuell von den Experten untersucht.

Zwischen den 1920er- und 1940er-Jahren waren sehr unsichere Zeiten in dieser Gegend, wodurch die Menschen ihr Vermögen vergraben haben. So erklärt der Museumsexperte Miroslav Novák in einem Interview mit dem "Radio Prague International": "In unsicheren Zeiten wollten die Menschen ihr Gold retten – in der Hoffnung, es später wiederzuholen."