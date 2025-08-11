Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Weltchronik
Rettung Schweiz
© Getty Images (Symbolbild)

Kollision mit Pkw

4-Jähriger aus Österreich bei Unfall in der Schweiz gestorben

11.08.25, 23:58
Teilen

Ein vierjähriger Bub aus Österreich ist am Montagabend bei einem Verkehrsunfall in der Schweizer Stadt St. Gallen tödlich verletzt worden.

Nach ersten Erkenntnissen kollidierte ein 44-jähriger Deutscher in seinem Pkw mit dem Buben. Details zum Unfallhergang seien noch nicht bekannt, erklärte die Stadtpolizei auf APA-Anfrage. Ein Zeugenaufruf wurde gestartet. Der Bub war österreichischer Staatsbürger, wohnte aber laut den Behörden in St. Gallen.

Die ausgerückte Polizei habe sofort mit der Reanimation des Vierjährigen begonnen, berichtete die Nachrichtenagentur sda. Nach dem Eintreffen der Rettungskräfte sei das Kind bei andauernder Reanimation in ein Kinderspital gebracht worden. Rund zwei Stunden nach dem Unfall sei der Bub seinen Verletzungen erlegen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden