8-Jähriger nach Pkw-Zusammenstoß gestorben

Eine 14-Jährige und drei weitere Personen wurden laut Rotem Kreuz teils schwer verletzt.

Engelhartstetten/Hainburg. Ein Achtjähriger aus Dänemark ist am späten Montagabend nach einem Pkw-Zusammenstoß bei der Donaubrücke nahe Stopfenreuth, einem Teil von Engelhartstetten (Bezirk Gänserndorf), und Hainburg (Bezirk Bruck an der Leitha) gestorben. Eine 14-Jährige wurde schwer verletzt, berichtete Andreas Zenker vom Roten Kreuz Niederösterreich. Das Mädchen, das ebenfalls aus Dänemark stammt, wurde in ein Spital geflogen. Drei weitere Personen erlitten teils schwere Blessuren.

Zwei Autos - eines mit dänischen und eines mit österreichischen Kennzeichen - waren laut Zenker auf der Bernstein Straße (B49) kollidiert. Reanimationsversuche bei dem Achtjährigen seien erfolglos gewesen, sagte der Sprecher. Der Notarzthubschrauber "Christophorus 2" flog eine 14-Jährige in ein Krankenhaus. Weiters wurden nach Angaben des Roten Kreuzes eine Person mit schweren und zwei Insassen mit leichten Verletzungen ins Spital transportiert. Auch ein Kriseninterventionsteam stand im Einsatz. Die B49 war nach dem Unfall vorübergehend gesperrt.