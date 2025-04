Alko-Lenkerin rast in Restaurant: 2 Tote, Verletzte - darunter ein Baby

Derzeit erschüttert ein tödlicher Vorfall Spanien. Eine betrunkene Frau raste mit ihrem Auto in eine Restaurantterrasse: Zwei Menschen starben, zehn weitere wurden verletzt – drei davon schwer, darunter ein Baby.

Ein schwerer Verkehrsunfall erschütterte am Donnerstagabend die Strandpromenade von Fuengirola an der Costa del Sol nahe Málaga. Eine alkoholisierte 45-jährige Autofahrerin verlor gegen 22:00 Uhr auf dem Paseo Marítimo die Kontrolle über ihr Fahrzeug und raste in eine Restaurantterrasse. Zwei Menschen starben, zehn weitere wurden verletzt – drei davon schwer, darunter ein Baby, wie der britische "Mirror" berichtet.

Die Fahrerin, eine iranische Staatsbürgerin ohne Führerschein, wurde noch am Unfallort festgenommen. Ihr wird fahrlässige Tötung in zwei Fällen, fahrlässige Körperverletzung sowie ein Verkehrsdelikt unter Alkoholeinfluss vorgeworfen.

Fahrzeug erfasste mehrere Personen

Laut Polizei fuhr die Frau mit hoher Geschwindigkeit Richtung Marbella, als sie gegen eine Gebäudeecke prallte. Das Fahrzeug schleuderte daraufhin über den Gehweg und erfasste mehrere Personen auf der Terrasse einer Pizzeria. Dabei starb ein 25-jähriger Mann aus der Provinz Sevilla noch an der Unfallstelle. Auch eine 47-jährige Frau, die als Beifahrerin im Auto saß, kam ums Leben.

Zu den Verletzten zählen neben dem Baby auch drei Männer im Alter von 42 und 50 Jahren, die sich in ernstem Zustand befinden. Die übrigen Betroffenen wurden unterschiedlich stark verletzt. Die Insassen eines weiteren beteiligten Fahrzeugs blieben unverletzt.

Die Stadt Fuengirola zeigte sich bestürzt und sprach den Angehörigen ihr Beileid aus. Der Notruf 112 koordinierte den Einsatz von Rettungsdienst, Polizei und Feuerwehr.