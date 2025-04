Schüsse an US-Universität: Zwei Todesopfer

Zwei Tote bei Schüssen an der Florida State University.

Bei Schüssen an der Florida State University in Tallahassee im Südosten der USA sind Donnerstagabend (MESZ) mehrere Menschen verletzt worden und es gab zwei Tote.

Ein Schütze

Berichte kursierten von einem aktiven Schützen. Laut einem Bericht des Nachrichtensenders CNN nahmen Polizisten einen Verdächtigen fest. Studenten und Angestellte an der Universität wurden angewiesen, sich nicht wegzubewegen, sondern an Ort und Stelle in Deckung zu gehen.

Unklare Anzahl an Verletzten

Zwei Menschen starben, außerdem berichtete der Lokalsender WCTV aus Tallahassee, dass zumindest vier Menschen in das Tallahassee Memorial HealthCare Krankenhaus eingeliefert wurden. An der Florida State University sind 42.000 Studierende inskribiert.