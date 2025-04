Vermummte Israel-Hasser stürmen und verwüste Berlin-Universität

In der deutschen Hauptstadt Berlin trugen sich furchtbare Bilder zu.

Vermummte Chaoten haben die Berliner Humboldt-Universität gestürmt und ein Bild der Verwüstung hinterlassen.

Rund 100 Vermummte

Es sind Bilder aus Berlin, die erschrecken. Rund 100 Vermummte verschafften sich Zutritt zur Berliner Uni, beschmierten die Wände, kippten Urin auf Polizei-Beamte und hinterließen ein "Bild der Zerstörung", wie die zuständige Polizei bekanntgab.

Emil-Fischer-Hörsaal gestürmt

Tatort war der Emil-Fischer-Hörsaal. Die Israel-Hasser schmierten rote Hamas-Dreiecke und die Parole „From the river to the sea Palestine will be free“ an die Wände der Uni.

Die Polizei hielt dem Chaos mit 350 Einsatzkräften entgegen und konnte dann auch die Uni räumen. Noch vor dem Gebäude kam es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen mit den radikalisierten Hamas-Sympathisanten.