Vier Todesopfer bei Seilbahn-Drama von Neapel

In der süditalienischen Ortschaft Castellammare di Stabia bei Neapel ist es am Donnerstagnachmittag zu einem Seilbahnunfall gekommen.

Dabei kamen vier Menschen ums Leben, eine Person wurde schwer verletzt, wie aus einer vorläufigen Bilanz der Rettungseinheiten hervorging

Ein Kabel der Seilbahn, die Besucher von Castellammare di Stabia zur Spitze des Bergs Faito auf etwa 1.200 Meter führte, riss.

Die Kabine, die der Bergstation am nächsten war und in der sich fünf Menschen befanden, löste sich und stürzte in einen Abgrund. Die Rettungsarbeiten waren am frühen Abend noch im Gange. Die Bergungsarbeiten wurden von dichtem Nebel und schlechtem Wetter erschwert. Zwei weitere Kabinen, in denen sich 16 Personen befanden, hingen in der Luft. Die 16 Menschen wurden mit Seilen gerettet.

Ein gerissenes Kabel öste die Tragödie aus:

© OAgretti/X

Seilbahn war am 10. April nach Winterpause wiedereröffnet worden

Die Seilbahn war am 10. April nach der Winterpause wiedereröffnet worden. Sie bietet Touristen einen atemberaubenden Panoramablick zwischen Meer und Bergen. 113.000 Menschen hatten im vergangenen Jahr die Seilbahn benützt, die 1952 eingeweiht wurde. Im August 1960 ereignete sich der einzige tödliche Unfall in ihrer Geschichte. Eine Gondel löste sich von den Zugseilen und stürzte auf die darunter liegenden Bahngleise. Es gab vier Todesopfer.

Bei einem Seilbahnunglück am Lago Maggiore im Mai 2021 waren 14 Menschen ums Leben gekommen. Das Zugseil der Seilbahn war kurz vor der Bergstation gerissen. In diesem Moment hätten die Notbremsen am Tragseil eigentlich greifen müssen. Diese waren den bisherigen Ermittlungen zufolge aber mit Klammern blockiert, da sie im laufenden Betrieb für Störungen gesorgt haben sollen. Die Gondel raste talwärts, sprang an einer Seilbahnstütze aus der Verankerung und schlug auf dem Boden auf.