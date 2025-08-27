Amoklauf an katholischer Schule! Mann eröffnete plötzlich das Feuer

In Minneapolis sind am Mittwochmorgen Schüsse gefallen: Ein Mann eröffnete in einer katholischen Schule im Süden der US-Großstadt das Feuer: Mindestens zwei Tote und viele Verletzte.

Die Polizei von Minneapolis bestätigte gegenüber dem lokalen Nachrichtenportal «Kare11», dass am Mittwoch gegen 8.30 Uhr Ortszeit ein Schütze das Feuer auf eine katholische Schule eröffnet hat. In dieser Woche waren viele Schüler aus den Sommerferien in die Schulen zurückgekehrt.

FBI und Polizei im Einsatz

Wie «CBS News» berichtet, befinden sich neben der Polizei auch das FBI am Tatort. Die Gegend wurde weiträumig abgesperrt. Der Schütze wurde nach Behördenangaben "überwältigt"; örtliche Medien berichteten unter Berufung auf Polizeikreise, der Schütze sei tot. Auf dem offiziellen Konto der Stadt Minneapolis im Onlinedienst X hieß es, der "Schütze ist überwältigt und es besteht derzeit keine aktive Bedrohung für die Allgemeinheit." Das Gebiet solle gemieden werden, "um den Einsatzkräften zu ermöglichen, den Opfern zu helfen".



Gouverneur informiert

Der Gouverneur von Minnesota, Tim Walz, erklärte auf der Plattform X, dass er über die Schießerei informiert sei. In der Nähe der Kirche befindet sich auch eine katholische Schule.

Große Trauer

Bürgermeister Jacob Frey schrieb auf X: „Ich verfolge die Berichte über die schreckliche Gewalt in South Minneapolis. Unser Notfallteam wurde aktiviert.“ Auch US-Präsident Donald Trump äußerte sich. „Bitte schließen Sie sich mir im Gebet für alle Beteiligten an“, schrieb er auf Truth Social. Der Präsident sprach von einer „tragischen Schießerei“.

Nächster Schock

Schon in den vergangenen Tagen hatte es mehrere Schießereien in Minneapolis gegeben. Dabei waren drei Menschen dabei getötet worden. Jetzt die nächste Horror-Tat, die die Stadt erschüttert.