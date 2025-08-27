Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Weltchronik
Amoklauf an katholischer Schule! Mann eröffnete plötzlich das Feuer
© getty

Mindestens 2 Tote

Amoklauf an katholischer Schule! Mann eröffnete plötzlich das Feuer

27.08.25, 16:21 | Aktualisiert: 27.08.25, 17:57
Teilen

In Minneapolis sind am Mittwochmorgen Schüsse gefallen: Ein Mann eröffnete in einer katholischen Schule im Süden der US-Großstadt das Feuer: Mindestens zwei Tote und viele Verletzte. 

Die Polizei von Minneapolis bestätigte gegenüber dem lokalen Nachrichtenportal «Kare11», dass am Mittwoch gegen 8.30 Uhr Ortszeit ein Schütze das Feuer auf eine katholische Schule eröffnet hat. In dieser Woche waren viele Schüler aus den Sommerferien in die Schulen zurückgekehrt.  

FBI und Polizei im Einsatz

Wie «CBS News» berichtet, befinden sich neben der Polizei auch das FBI am Tatort. Die Gegend wurde weiträumig abgesperrt. Der Schütze wurde nach Behördenangaben "überwältigt"; örtliche Medien berichteten unter Berufung auf Polizeikreise, der Schütze sei tot. Auf dem offiziellen Konto der Stadt Minneapolis im Onlinedienst X hieß es, der "Schütze ist überwältigt und es besteht derzeit keine aktive Bedrohung für die Allgemeinheit." Das Gebiet solle gemieden werden, "um den Einsatzkräften zu ermöglichen, den Opfern zu helfen".
 

Gouverneur informiert

Der Gouverneur von Minnesota, Tim Walz, erklärte auf der Plattform X, dass er über die Schießerei informiert sei. In der Nähe der Kirche befindet sich auch eine katholische Schule. 

Große Trauer

Bürgermeister Jacob Frey schrieb auf X: „Ich verfolge die Berichte über die schreckliche Gewalt in South Minneapolis. Unser Notfallteam wurde aktiviert.“ Auch US-Präsident Donald Trump äußerte sich. „Bitte schließen Sie sich mir im Gebet für alle Beteiligten an“, schrieb er auf Truth Social. Der Präsident sprach von einer „tragischen Schießerei“. 

Nächster Schock 

Schon in den vergangenen Tagen hatte es mehrere Schießereien in Minneapolis gegeben. Dabei waren drei Menschen dabei getötet worden. Jetzt die nächste Horror-Tat, die die Stadt erschüttert.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden