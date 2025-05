× Apollo-13-Held Ed Smylie mit 95 Jahren verstorben

Ed Smylie, der NASA-Ingenieur, der 1970 die Apollo-13-Crew mit einer improvisierten Filterlösung rettete, ist mit 95 Jahren verstorben. Sein Sohn bestätigte, dass Smylie an Demenz-Komplikationen in einem Pflegeheim in Tennessee starb.

Während der Apollo-13-Mission im April 1970 explodierte ein Sauerstofftank, wodurch die Mondlandung abgebrochen werden musste. Das größte Problem: Der Lunar Module-Filter konnte nicht alle drei Astronauten versorgen. Smylie und sein Team entwickelten innerhalb von 24 Stunden eine provisorische Lösung aus Plastiktüten, Schläuchen und Klebeband. © oe24 × Improvisation rettet Leben "Ein Zweitsemester hätte das auch geschafft", spielte Smylie später seine Rolle herunter. Die Anleitung wurde per Funk übermittelt, die Crew baute das System nach. Am 17. April wasserte die Kapsel sicher im Pazifik. Ohne Smylies Erfindung hätten die Astronauten die Rückkehr nicht überlebt. © oe24 × Bescheidener Held Der 1929 geborene Smylie arbeitete über 30 Jahre für NASA, war aber kaum öffentlich bekannt. Sein Sohn Steve bestätigte nun den Tod am 21. April. Die Raumfahrtgemeinde trauert um einen stillen Retter, dessen Erfindung Weltraumgeschichte schrieb.