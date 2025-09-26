Alles zu oe24VIP
Auf diesem Planeten regnet es Tropfen aus geschmolzenem Titan
© Getty

So groß wie Städte

Auf diesem Planeten regnet es Tropfen aus geschmolzenem Titan

26.09.25, 21:36
Teilen

Ein Planet wie kein anderer: KELT-9b, ein sogenannter „ultra-heißer Jupiter“, gehört zu den extremsten Welten, die Astronomen bislang entdeckt haben. Auf ihm herrschen Temperaturen von mehr als 4000 Grad – heißer als auf manchen Sternen. 

KELT-9b ist etwa 2,8-mal so massereich wie Jupiter, besitzt aber fast den doppelten Radius. Dadurch ist er deutlich weniger dicht als der Gasriese in unserem Sonnensystem. Doch das wirklich Außergewöhnliche ist seine Hitze: Weil der Planet eng an seinen Stern gebunden ist, brodelt seine Tagseite bei Temperaturen, die selbst metallische Elemente verdampfen lassen.

Forscher konnten zeigen, dass Eisen und Titan in der Atmosphäre von KELT-9b gasförmig vorliegen. Doch in kühleren Schichten können diese Metalle kondensieren und als glühende Tropfen zurückfallen – ein Regen aus flüssigem Eisen, möglicherweise von der Größe ganzer Städte.

Damit zählt KELT-9b zu den bizarrsten Exoplaneten überhaupt. Er zeigt, wie fremd und gewaltig die Welten jenseits unseres Sonnensystems sein können.

