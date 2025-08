Austro-Geisel über Hamas-Video: "Saß mit ihm acht Monate im selben Tunnel"

Er saß mit Evyatar David acht Monate im selben Hamas-Tunnel gefangen: Der 41-jährige Austro-Israeli Tal Shoham macht sich große Sorgen

505 Tage war der israelisch-österreichische Staatsbürger Tal Shoham als Geisel in den Händen der Hamas. Er kennt Evyatar David - jene Geisel, die im Propaganda-Video von den Terroristen gezwungen wird, ihr eigenes Grab zu schaufeln. Shoham saß mit ihm im selben Tunnel, wie er in einem TV-Interview erzählt.

"Ich bin traurig, musste zwei neue Brüder zurücklassen"

Der 41-jährige israelisch-österreichische Staatsbürger lebt seit Kurzem wieder in Freiheit, bei seiner Familie. In einem Interview mit dem ORF bei seinem Besuch in Wien erzählte er von David: „Ich bin einerseits glücklich, wieder in der free world zu sein, andererseits bin ich traurig, weil ich zwei neue Brüder zurücklassen musste.“

"Er ist in einem sehr schlechten Zustand"

Jetzt, nach der Veröffentlichung des Propaganda-Videos von David, äußert Shoham große Sorge: „Er ist in einem sehr schlechten Gesundheitszustand“, sagt Shoham im ARD-Interview. „Das ist der Tunnel, in dem wir gemeinsam gefangen gehalten wurden – über acht Monate lang“, erkennt er sein Versteck von damals wieder. Und erzählt, dass die Hamas ihn absichtlich hungern ließ. „Kurz bevor sie mich freigelassen haben, haben sie es zugegeben. Sie wollten, dass wir schlecht aussehen und leiden. Manchmal gab es nur ein kleines Stück Pitabrot für die nächsten 24 Stunden.“

Er selbst habe 30 Kilogramm verloren. Seine Mitgefangenen Evyatar David und Guy Giviadatal hätten mindestens 25 Kilo abgenommen.