Auto fuhr in Fußgängergruppe: Ein Todesopfer

Bei einem Verkehrsunfall im Nordwesten Frankreichs ist ein Auto in eine Fußgängergruppe gefahren und hat eine Frau tödlich verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen sei der Fahrer offenbar am Steuer bewusstlos geworden, erklärte die Staatsanwaltschaft am Samstagabend. Der Wagen sei noch einige Meter weitergefahren und habe eine Gruppe von Passanten getroffen. Eine vorsätzliche Tat schlossen die Ermittler aus.

Bei dem Vorfall im Badeort Pirou an der Küste des Ärmelkanals wurden vier weitere Passanten verletzt, auch die beiden Insassen des Autos kamen ins Krankenhaus.