Bande wollte Royal aus Katar 600.000-Euro-Uhr klauen

Wenige Tage vor dem Beginn des Filmfestivals in Cannes ist eine Bande daran gescheitert, einem Mitglied der katarischen Herrscherfamilie eine Armbanduhr im Wert von 600.000 Euro zu rauben.

Wie die französische Polizei am Samstag mitteilte, ereignete sich der versuchte Überfall in der Küstenstadt an der Côte d'Azur auf der berühmten Strandpromenade Croisette. Der Verdächtige sei auf frischer Tat ertappt worden, als er versucht habe, dem Besitzer seine Luxusuhr zu entreißen.

In Polizeigewahrsam

Der Angreifer und vier mutmaßliche Komplizen wurden demnach festgenommen und befinden sich in Polizeigewahrsam. Alle fünf Männer kommen laut den Sicherheitskräften aus der süditalienischen Metropole Neapel. Bei ihrer Ergreifung war nach Polizeiangaben auch der private Sicherheitsdienst des Mitglieds der Herrscherfamilie behilflich.

"Hochspezialisierte Banden"

Seit Anfang April wurden in Cannes laut dem Polizeichef der Stadt, Christophe Haget, insgesamt zwölf mutmaßliche Uhrendiebe festgenommen. Die Sicherheitsmaßnahmen einschließlich Videoüberwachung würden bis zum Sommer noch weiter verstärkt. Bei den in Cannes tätigen Uhrendieben handle es sich um "hochspezialisierte Banden", die unter anderem auch in Paris, Genf oder London aktiv seien.