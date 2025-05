Experte packt aus: Nur SO kann Harry Beziehung wieder gut machen

Eine letzte Sache gibt es, die Harry vor dem endgültigen Eskalieren seiner Beziehungen zum Königshaus bewahren könnte. Ein Experte packt aus.

Prinz Harry weigert sich, die Verantwortung für seine Taten zu übernehmen, obwohl er sich mit seiner Familie versöhnen will, indem er eine Sache nicht tut, so ein royaler Experte.

Im Grund ein "Familienstreit"

In einem bahnbrechenden Interview, nachdem er einen Rechtsstreit über seine Sicherheitsvorkehrungen im Vereinigten Königreich verloren hatte, behauptete der Herzog von Sussex dramatisch, dass sein Vater, der König, nicht mit ihm sprechen würde, er aber eine Versöhnung mit ihm und dem Rest der Firma anstrebe, und erklärte: „Dies ist im Grunde ein Familienstreit“.

Die Kluft zwischen den Sussexes und der königlichen Familie wurde nach ihrem Interview mit Oprah Winfrey deutlich, in dem sie behaupteten, dass ein Mitglied der Familie über die Hautfarbe ihres Sohnes Archie besorgt war, bevor er geboren wurde.

Harrys Schläge gegen Königshaus

Dann behauptete der Herzog in seinen umstrittenen Memoiren Spare, dass Prinz William ihn körperlich angegriffen habe, dass der König seine eigenen Interessen über die von Harry stelle und eifersüchtig auf Meghan sei. In seiner jüngsten explosiven Enthüllungsgeschichte, die er der BBC vorstellte, sagte er: "Natürlich werden mir einige Mitglieder meiner Familie nie verzeihen, dass ich ein Buch geschrieben habe. Natürlich werden sie mir viele Dinge nie verzeihen."

Und laut der Chefredakteurin des Majesty Magazine, Ingrid Seward, wird jede Entschuldigung von Harry für seine Taten in der Vergangenheit lange auf sich warten lassen, trotz seines Plädoyers für Versöhnung.

Harrys Ego ist "zerbrechlich"

Sie sagte dem Mirror exklusiv: "Charles hat sich inzwischen an Harrys Untreue und Widersprüche gewöhnt. Aber was er nicht hinnehmen wird, ist die sture Überzeugung seines jüngsten Sohnes, dass er immer Recht hat. Harrys Ego ist so zerbrechlich, dass er glaubt, die Welt sei gegen ihn. Er weigert sich, die Verantwortung für sein Handeln zu übernehmen. Wenn er die Versöhnung will, warum greift er dann immer noch seine Familie an?

"Wenn er sich bei seinem Vater und denjenigen, die er verletzt hat, entschuldigen würde, würde er damit zugeben, dass er im Unrecht war. Harry hat ein so schwaches Selbstbewusstsein, dass er dazu nicht fähig zu sein scheint. Harrys Sturheit wird ihn mit ziemlicher Sicherheit daran hindern, seine Frau und seine Kinder nach Großbritannien zu holen. Zumindest in der unmittelbaren Zukunft.

"Er sagte, er sei sich bewusst, dass er die ‚Familie‘ verärgert habe, aber er hat nicht ein einziges Mal angeboten, sich zu entschuldigen. Der König weiß das. Aber er weiß auch, dass er unter Harrys anklagendem Äußeren äußerst verletzlich ist.