Nach Harrys Gerichts-Pleite: "Geschichte von Diana wird sich wiederholen"

Prinz Harry deutete in einem Interview an, dass sein herabgestufter Sicherheitsstatus ihn und seine Familie demselben Schicksal aussetzen könnte wie die verstorbene Prinzessin Diana, die 1997 bei einem tödlichen Autounfall in Paris ums Leben kam.

In seinem bahnbrechenden Interview mit der BBC warnte Harry, dass er ohne die gleichen Sicherheitsvorkehrungen, die anderen hochrangigen Mitgliedern der königlichen Familie gewährt werden, zu einem größeren Risiko für „einige Leute“ geworden ist, die ihm Schaden zufügen wollen. Harry nach Gerichts-Pleite emotional: "Mein Vater redet nicht mit mir"

Harry verliert Prozess um Polizeischutz in England

"Geschichte wiederholt sich" Über seine Ängste für sich selbst, seine Frau Meghan und die gemeinsamen Kinder Prinz Archie und Prinzessin Lilibet erklärte er: "Ich möchte nicht, dass sich die Geschichte wiederholt. Durch den (Gerichts-)Prozess habe ich entdeckt, dass einige Leute wollen, dass sich die Geschichte wiederholt." Dianas Tod eingefädelt? Harry war gerade 12 Jahre alt, als seine Mutter Diana zusammen mit ihrem Freund Dodi Fayed und ihrem Fahrer und Sicherheitsmann Henri Paul in den frühen Morgenstunden des 31. August 1997 ums Leben kam. Diana erlitt tödliche Verletzungen, als der Mercedes-Benz, in dem sie unterwegs waren, in den Pont de l'Alma-Tunnel in der französischen Hauptstadt stürzte. Eine spätere Untersuchung im Jahr 2008 kam zu dem Schluss, dass die 36-jährige Diana durch die „grob fahrlässige Fahrweise" von Paul, der zum Zeitpunkt des Unfalls von einem Schwarm von Paparazzi verfolgt wurde, unrechtmäßig getötet wurde. Harry wütete gestern, dass „die andere Seite" in dem Gerichtsverfahren gewonnen hat, als Englands zweithöchster Richter seinen Antrag auf Wiedereinsetzung seiner Polizei-Leibwächter im Vereinigten Königreich abwies. Er fügte hinzu: "Ich bin sicher, dass einige Leute da draußen, wahrscheinlich die Leute, die mir Schaden zufügen wollen, dies als großen Sieg betrachten. Die Gerichtskosten hätten ihn zusätzlich mit 1,5 Millionen Pfund belastet, so Harry. Harry über Rückkehr nach Großbritannien Der Herzog von Sussex sprach offen über seine Enttäuschung und griff König Charles scharf an, indem er sagte, dass er nicht mit ihm sprechen wolle, und, dass er nicht wisse, wie lange Charles noch zu lebe. Er verriet auch, dass er „so viele Meinungsverschiedenheiten" mit seiner Familie hatte, von denen ihm einige „vielleicht nie verzeihen", dass er ein Buch geschrieben hat. Die ehemalige königliche BBC-Korrespondentin Jennie Bond schrieb im Daily Express, dass Harry sich nur dann wohl genug fühlen würde, um mit seiner Familie nach Großbritannien zurückzukehren, wenn er offiziell eingeladen würde - denn dies würde ihm die Sicherheit garantieren, „die er glaubt zu brauchen". Sein Interview könnte die Beziehungen jedoch nur weiter belasten.