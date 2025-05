Royale Krise bei William und Kate: Es kriselte ordentlich!

Erst diese Woche feierten Kate und William ihren 14. Hochzeitstag in Schottland zeigten sich auf Instagram intim und eingekuschelt. Doch so harmonisch lief es nicht immer zwischen den beiden. Zu diesem Zeitpunkt war ihnen sogar ein Zukunft-Aus gewiss!

Kate und William lernten sich in ihren Universitäts-Jahren kennen. Damals verliebte sich der heute 42-Jährige in seine Kate bei einer Modeshow. Jahrelang dateten die zwei, doch von einer offiziellen royalen Bindung, geschweige denn einer Verlobung war lange nicht die Rede.

Trennungszeit

Heute ist es kaum vorstellbar, aber 2007 schlitterten Kate und William in eine gewaltige Beziehungskrise. Denn damals waren sie sogar einige Monate getrennt. Erst bei einem Benefizkonzert für Williams und Harrys verstorbener Mutter Diana zu ihrem 10. Todestag, traf das junge Paar wieder aufeinander.

Elton John hatte das Konzert damals eröffnet und dann kam von ihrer Lieblingsband Take That ein Liebessong, der wohl beide Herzen hatte höher schlagen lassen.

Kate formte Lippen für William

Denn: Kate saß damals einige Reihen hinter Williams Familie. Als der Liebessong gespielt wurde, sang sie mit den Lippen mit und hielt Blickkontakt mit ihrer Jugendliebe: Der Text ist besonders süß: "Whatever I said, whatever I did, I didn't mean it. I just want you back for good." (Deutsch: Was auch immer ich gesagt oder getan habe, ich habe es nicht so gemeint. Ich will dich nur für immer zurück.)

Bei der VIP-Afterparty standen sich die beiden wieder gegenüber. William ließ sie den ganzen Tag nicht mehr aus den Augen. Bei der Party tanzten sie zu "I Like The Way (You Move)", einige Wochen später trafen sie sich abseits der Öffentlichkeit zu Camillas 60. Geburtstag in Highgrove. Und so nahm die Liebesgeschichte ihren Lauf.