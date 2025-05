Charles wollte Versöhnung: Doch mit seinem Interview zerstörte Harry ALLES

Der „enttäuschte“ König Charles hatte vor dem überraschenden Schock-Interview von Prinz Harry auf ein Wiedersehen mit seinem Sohn gehofft, behaupten Insider.

Der Herzog von Sussex gab gestern Abend in einem Fernsehinterview seiner Familie die Schuld an der Niederlage in seinem langjährigen Kampf um die Sicherheit.

Harrys Gerichts-Pleite

Harry behauptete, er wolle eine „Versöhnung“ mit seiner Familie - und das, bevor er die Schuld für den Verlust seines millionenschweren Gerichtsstreits auf seinen Vater schob. Der wütende Prinz erklärte: „Diese ganze Sache könnte durch ihn gelöst werden“. Der zweifache Familienvater verriet in dem bahnbrechenden Interview aber auch, dass König Charles sich weigert, mit ihm zu sprechen, „wegen dieser Sicherheitssache“.

Charles ist frustriert und verärgert

Er sagte weiter, er wisse nicht, wie lange sein Vater noch zu leben habe. Ein Insider behauptete, Charles sei frustriert und verärgert über seinen Sohn - und die Belastung, die er den Steuerzahlern aufgebürdet habe.

Kurz vor der Ausstrahlung hatten dem König nahestehende Quellen gegenüber der Zeitung The Sun erklärt, Charles sei „frustriert“ darüber, dass Harrys Unterstützer behaupteten, „sein Vater kümmere sich nicht um seine (Harrys) Familie“. Insider hatten auch angedeutet, dass ein möglicher Ausweg zwischen den beiden von Harrys Reaktion auf die Niederlage vor Gericht abhängt.

Minuten später bekamen sie ihre Antwort, als Harry erneut gegen den Staat, das Königshaus, seinen Vater, seinen Bruder William und seine Stiefmutter Camilla wetterte. Bevor das Interview ausgestrahlt wurde, sagte der Insider: "Aber es gibt jetzt eine Chance für seinen Sohn, nach vorne zu blicken, anstatt in der Vergangenheit zu schwelgen. Aus der Sicht seines Vaters wurde die Tür notgedrungen geschlossen, während diese schmerzhafte Angelegenheit auf dem ordentlichen Rechtsweg geklärt wurde - aber sie wurde nicht für immer verschlossen, und der Schlüssel wurde nicht weggeworfen."

Wollte Charles Versöhnung?

Freunde, die dem König nahe stehen, hatten vor der Ausstrahlung des Interviews die Idee einer Versöhnung geäußert. Aber sie sagten auch, dass Harrys Angriffe in den letzten Jahren und die Kontroverse über den Sicherheitsfall die Familiensituation verschlimmert hätten.

Harrys "Missachtung"

„Was ihn (Charles) auf einer persönlicheren Ebene frustriert und verärgert hat, ist die Missachtung dieses Prinzips durch den Herzog - und dass seine Anhänger behaupten, dass sich sein Vater irgendwie nicht um seine Familie kümmert oder sich einmischen, mit den Fingern schnippen und eine Form des Schutzes fordern sollte, die die führenden nationalen Experten für Schutz bei einem bestimmten Besuch für notwendig halten oder auch nicht.“

Wut und Misstrauen gegenüber Königshaus

Die Expertin für das Königshaus, Professor Kate Williams, bezweifelt, dass die beschädigte Beziehung zwischen Vater und Sohn jemals wiederhergestellt werden kann. In einem Beitrag für Sky News sagte sie: "Er strotzt vor Wut, nicht wahr, und vor Groll. Und Misstrauen gegenüber dem Königshaus."

"Und Verzweiflung über die Haltung seines Vaters, nehme ich an. Es ist einfach eine so traurige und traurige Geschichte."