Bei Trophäen-Jagd: Millionär (52) von Büffel aufgespießt und getötet

US-Millionär Asher Watkins wurde bei einer Großwildjagd in Südafrika von einem Büffel getötet. Der Unternehmer aus Texas war passionierter Jäger – und wurde nun selbst zur Beute.

Asher Watkins (52), schwerreicher Unternehmer und passionierter Jäger aus den USA, kam bei einer Büffeljagd in Südafrika ums Leben. Der Vorfall ereignete sich in der Provinz Limpopo, wie der Safari-Anbieter Coenraad Vermaak Safaris bestätigte.

Watkins wollte mit einem professionellen Jäger und einem Fährtenleser einen Kaffernbüffel verfolgen – eines der gefährlichsten Wildtiere Afrikas.

© getty

Der Büffel schlug plötzlich zu

„Er wurde bei einem plötzlichen und grundlosen Angriff eines unverletzten Büffels tödlich verletzt“, heißt es in der Mitteilung der Safari-Organisatoren. Laut einem Reporter der Tageszeitung „Metro“ stürmte das Tier mit rund 50 km/h auf Watkins zu und spießte ihn mit seinen massiven Hörnern auf. Die Familie – darunter seine Mutter, sein Bruder und sein Stiefvater – war vor Ort und musste die Tragödie miterleben.

Er jagte Pumas, Zebras und Antilopen

Watkins war CEO der Watkins Ranch Group in Texas und verdiente sein Vermögen mit Immobilien. Neben seinem geschäftlichen Erfolg war er auch bekannt für seine Hang zur Großwildjagd. Auf seinem Facebook-Profil präsentierte er sich mit Dutzenden erlegter Tiere, darunter Pumas, Zebras, Antilopen und mehr.

Ein Foto zeigt ihn mit einem toten Puma in den Armen – stolz in die Kamera blickend.

Pose mit einem erlegten Puma:

© Asher Watkins Outdoors/Facebook

Tochter begleitete ihn oft bei Jagden

Seine Tochter Savannah begleitete ihn bereits in jungen Jahren auf Jagdausflüge. Auch sie posierte mit Trophäen und war Teil der Jagd-Community.Ex-Frau Courtney äußerte sich bestürzt: „Es ist eine Realität, die sich immer noch schwer in Worte fassen lässt. Unsere Herzen sind schwer – besonders für Savannah, die um ihren Vater trauert.“