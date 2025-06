Bombe geht mitten am Las Vegas Strip hoch

Eine Explosion hat den Las Vegas Strip erschüttert. Dramatische Aufnahmen zeigen Flammen, die vor dem Aria Resort and Casino ausbrachen.

Das Feuer brach in der Nähe eines Fahrzeugs direkt am Strip aus und erfasste innerhalb kürzester Zeit mindestens zwei Palmen vor dem Luxushotel, wie Zeugen in den sozialen Medien berichteten.

Rauch am Himmel

Online geteilte Aufnahmen zeigen schwarzen Rauch, der in den Himmel steigt, während Feuerwehrleute versuchen, den Brand einzudämmen. Ersten Berichten zufolge wurden keine Verletzten gemeldet, und auch an umliegenden Hotels entstand kein Schaden.

Gewaltige Explosion

Zeugen beschrieben den schrecklichen Moment, als die Flammen aufschlugen: „Eine gewaltige Explosion. Wir hörten etwas, das wie eine Bombe klang. Direkt vor dem Aria“, sagte ein Passant in einem Video vom Brandort. Die Brandursache ist noch unbekannt. Die Feuerwehr ist vor Ort, während die Ermittlungen beginnen.