Buenos Aires veranstaltet Gedenkgottesdienst für Papst Franziskus

Bei einer Messe in der Kathedrale von Buenos Aires haben zahlreiche Gläubige für den erkrankten Papst Franziskus gebetet.

Vor dem Gottesdienst an seiner alten Wirkungsstätte waren dem Argentinier bereits in den vergangenen Tagen in seinem Heimatland zahlreiche Messen, Fürbitten und Gebete gewidmet worden.

Beidseitige Lungenentzündung

Für Montag hat die Erzdiözese Buenos Aires zu einer weiteren Messe auf der Plaza Constitución in der argentinischen Hauptstadt eingeladen.

Papst Franziskus wird seit über einer Woche wegen einer beidseitigen Lungenentzündung in einem Krankenhaus in Rom behandelt. Die Ärzte beschreiben den Gesundheitszustand des katholischen Kirchenoberhauptes als kritisch. Vor seiner Wahl zum Papst war Jorge Mario Bergoglio - so Franziskus' bürgerlicher Name - Erzbischof von Buenos Aires. Mit seinen 88 Jahren ist Franziskus inzwischen der zweitälteste Papst der Geschichte.

Zweitältester Papst der Welt

Als Nachfolger von Benedikt XVI. ist er seit März 2013 im Amt. Nur Papst Leo XIII. wurde nach den Aufzeichnungen des Vatikans noch älter: Der Italiener starb 1903 im Alter von 93 Jahren.