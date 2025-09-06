Das ist der Grund für das Seilbahn-Unglück in Lissabon

Das schwere Standseilbahnunglück in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon mit 16 Toten ist nach ersten Erkenntnissen einer Untersuchungskommission durch einen Schaden an der Verbindung des Seils mit dem Unglückswagen verursacht worden.

Das Seil habe sich von dem gelben Wagen gelöst, hieß es am Samstag vom Amt für die Verhütung und Untersuchung von Flug- und Eisenbahnunfällen (GPIAAF) in Lissabon. Warum die Bremsen das Gefährt nicht stoppten, blieb zunächst unklar.

Eine der berühmtesten Touristenattraktionen Lissabons war am Mittwochabend binnen Sekunden zu einer Todesfalle geworden: Ein Wagen der Standseilbahn "Elevador da Glória" war ungebremst eine steile Straße hinab gerast, entgleist, umgekippt und gegen ein Gebäude gekracht.