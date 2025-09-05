Alles zu oe24VIP
lissabon
© X

Familie vereint

Polizei verwechselte Seilbahn-Opfer: Deutscher doch nicht tot!

05.09.25, 15:18
Die Familie sollte ihn im Leichenhaus identifizieren - doch dann kam heraus: Die Polizei hatte eines der Seilbahn-Opfer in Lissabon verwechselt!

Eine Gefühlsachterbahn für eine deutsche Familie - erst die Nachricht, der Sohn sei tot. Als die Eltern ihn in einem Leichenschauhaus identifizieren sollen, ist er nicht dort aufzufinden.

Angeblich toten Sohn im Spital gefunden

Stattdessen stellt sich heraus, der Sohn ist nicht unter den Toten - sondern in einem Krankenhaus. Völlig lebendig, aber verletzt - die Familie darf erleichtert aufatmen. 

Nach dem schweren Seilbahn-Unglück in Lissabon hatte die portugiesische Polizei am Donnerstag auch gegenüber der deutschen "Bild" mitgeteilt, ein deutscher Familienvater sei unter den Todesopfern. Eine schreckliche Nachricht, die sich nun als falsch herausstellt. Der Grund ist eine Verwechslung. Zuerst berichtete CNN über die Verwechslung.

Beschreibung ähnelte anderem Mann

Jetzt teilt die Polizei dem deutschen Medium mit: „Die körperliche Beschreibung des deutschen Staatsbürgers, die wir bekamen, ähnelte sehr der eines britischen Mannes. Erst nach wissenschaftlichen Tests war es möglich, die wahre Identität des verstorbenen Opfers zu bestimmen.“

