Drama-Flug: HIER legt ein Flieger Notlandung auf Golfplatz hin

Dramatische Sekunden für den Piloten und seinem Co-Piloten - als die Kontrolle über das kleine Flugzeug verloren wird, legt er eine dramatische Notlandung hin. Ein Video zeigt die wackelige und gefährliche fast Absturz-ähnliche Situation.

Spektakuläre Notlandung in Australien: Ein Leichtflugzeug ist am Sonntagnachmittag mitten auf einem Golfplatz bei Sydney abgestürzt – der Flugschüler am Steuer und sein Ausbilder überlebten mit leichten Verletzungen.

Schnittverletzungen im Gesicht

Die Piper Cherokee befand sich auf einem Trainingsflug, als sie am Mona Vale Golf Club in Sydney eine Notlandung hinlegen musste. Laut dem örtlichen Portal "Manly Observer" erlitt der Flugschüler Schnittverletzungen im Gesicht, sein Ausbilder kam ebenfalls mit leichten Blessuren davon.

Wrackteile abgesplittert

Auf Videoaufnahmen ist zu sehen, wie die Maschine in geringer Höhe über den Platz fliegt, bevor sie auf dem Rasen aufschlägt. Wrackteile verteilten sich über das Gelände.

Behörden bestätigten, dass beide Insassen medizinisch behandelt wurden. Die genaue Ursache des Crashs ist bislang nicht bekannt. Ermittlungen laufen.