Ein Zivilist tot: Indien attackiert Pakistan mit Drohnen

Das pakistanische Militär hat nach eigenen Angaben zwölf indische Drohnen "neutralisiert".

Indien habe in der Nacht auf Donnerstag mehrere Orte mit Drohnen angegriffen, ein Zivilist sei getötet worden, sagte ein pakistanischer Militärsprecher. Die indische Armee wiederum erklärte, dass es in der Grenzregion Kaschmir Schusswechsel zwischen indischen und pakistanischen Soldaten gegeben habe.

Die pakistanische Armee habe in der Nacht mit Kleinwaffen und Artilleriegeschützen geschossen, erklärte Indiens Armee. Sie habe "angemessen reagiert". Nähere Angaben wurden nicht gemacht.

Explosion in Lahore

Indien habe Drohnen vom israelischen Typ "Harop" auf Ziele in mehreren Orten gestartet, sagte der pakistanische Militärsprecher Ahmed Sharif Chaudhry. Darunter seien die beiden größten Städte Karachi und Lahore. Indien werde für diese "unverhohlene Aggression weiterhin teuer bezahlen".

In der ostpakistanischen Stadt Lahore hatte sich laut dem pakistanischen Nachrichtensender Geo TV am Donnerstag in der Früh eine Explosion ereignet. Näheres war zunächst nicht bekannt.