Für Salzburg ist der Champions-League-Traum vorbei. Die Bullen kassieren im Achtelfinal-Rückspiel in München ein 7:1-Debakel.

Traum zerschmettert! Nach dem 1:1 im Hinspiel schlittert Salzburg auswärts bei den Bayern in ein 1:7-Debakel. Nichts wurde aus dem großen Wunder von München, aus dem erstmaligen Einzug ins Viertelfinale.

Wöber verschuldet zwei Elfer, Lewandowski trifft

50.000 Fans fieberten in der Allianz Arena mit, knapp 1.700 aus dem Bullen-Lager. Abtasten in der Anfangsphase? Von wegen! Schon in der 1. Minute tauchte Lewandowski vor Köhn auf, aber der hielt mit einem Mega-Reflex. Im Gegenzug ließ Capaldo die Topchance aus (3.). Der große Schock folgte: Wöber legt Lewandowski im Strafraum – Elfmeter! Der Pole verwandelt eiskalt links unten zum 1:0 für den deutschen Rekordmeister (12.). Bitter, und es kam noch viel bitterer! Wöber erneut zu spät gegen Lewandowski, wieder gibt es Elfer. Kein Problem für den Stürmer – links unten, 2:0 (21.). Nur zwei Minuten später schnürte „Lewa“ den Hattrick (23.), Gnabry legte das 4:0 nach (31.). Autsch!

Zweithöchste Pleite in der Vereinsgeschichte

Gegen Adeyemi hielt Neuer, der sein Comeback feierte (45.). Die Bayern kannten weiter kein Erbarmen. Sane spielt zu Müller, der kann sich drehen und stellt auf 5:0 (54.). Joker Kjaergaard gelang immerhin das Ehrentor. Der 18-Jährige hämmerte den Ball zum 1:5 unter die Latte (71.). Vor Sane rettete Köhn (77.). Aber die Münchner hatten immer noch nicht genug. Müller schob humorlos zum 6:1 ein (83.), Sane besorgte den 7:1-Endstand (85.).

Es war die zweithöchste Niederlage in der Vereinsgeschichte von Red Bull. Nur 2008 verlor Salzburg in der Liga beim 0:7 gegen Rapid höher. In der Champions League kassierte man 2020 ein 2:6 – Gegner waren die Bayern.