Einsturz von Disco-Dach: 15 Menschen kamen ums Leben

Auf der Dominikanischen Republik ist ein Disco-Dach eingekracht und zusammengestürzt. Dabei sind 15 Menschen um Leben gekommen.

Bei einem Dacheinsturz in einer Disco in der Dominikanischen Republik sind mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen. Nach dem Unglück in der Nacht zum Dienstag in der Hauptstadt Santo Domingo seien bisher 15 Todesopfer gefunden worden, sagte Rettungsdienstleiter Juan Manuel Méndez. Weitere 100 Personen wurden verletzt. Die Suche nach Verschütteten dauere an und es bestehe die Hoffnung, noch viele Überlebende zu finden.

Einsatzkräfte suchten unter den Trümmern nach Verschütteten. Dabei kamen unter anderem Wärmebildkameras zum Einsatz. "Wir arbeiten weiter und suchen nach Menschen unter den Trümmern. Wir gehen davon aus, dass viele von ihnen noch am Leben sind, und deshalb werden die Behörden hier nicht aufgeben, bis die letzte Person aus den Trümmern geborgen ist", sagte Méndez.

Auch Musiker soll unter Verletzten sein

Nach seinen Angaben beteiligten sich mehr als 370 Helfer an der Suche nach den Verschütteten. Das Dach des Nachtclubs war den Berichten zufolge während eines Auftritts des dort bekannten Merengue-Sängers Rubby Pérez eingestürzt. Auch er wurde demnach verschüttet und sollt unter den Verletzten sein. Die Behörden teilten zunächst nicht mit, wie viele Menschen sich zum Zeitpunkt des Unglücks in dem Nachtclub aufgehalten hatten.