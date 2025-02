Falscher Asyl-Balken: FPÖ-Aufschrei gegen Öffentlich-Rechtliche

Aufregung um die Sendung "Hart aber Fair": Die im deutschen Fernsehen ausgestrahlte Show, schockiert mit falschen Asyl-Balken in einem Diagramm. Die FPÖ rügt jetzt den öffentlich-rechtlichen Sender für "Fake News".

In der „Hart aber Fair“ Sendung vom 3. Februar mit dem Titel: „Merz und die AfD: Ist die Brandmauer Geschichte?“ sorgte in falsches Diagramm für Verwirrung. Auch die FPÖ kritisiert den Fernsehkanal WDR jetzt auf X (vormals Twitter) und wirft ihm die Verbreitung von Falschinformationen vor.

Aber mal von Anfang an: Der Moderator Louis Klamroth verwies in einer Asyl-Diskussion auf ein Balkendiagramm. Es sollte die „Stimmung in der Bevölkerung“ - basierend auf einer Umfrage - in Bezug auf die aktuelle Asylpolitik aufzeigen.

Verzerrte Asyl-Statistik

Im Balkendiagramm halten es 57 Prozent der Befragten für richtig, wenn Menschen ohne gültige Einreisepapiere der Zutritt nach Deutschland grundsätzlich verwehrt wird (erster Balken). Eine andere Meinung haben 33 Prozent, die das für falsch halten (zweiter Balken). Doch die eingeblendete Grafik zeigt eine auffällig verzerrte Darstellung. Viele werfen dem WDR jetzt Manipulation vor.

Denn der 57 Prozent-Balken ist nur MINIMAL wenig länger als der 33 Prozent-Balken. Dabei müsste der 33 Prozent-Balken jedoch deutlich kürzer sein. Die fast gleichlangen Balken wirken so, dass nur eine knappe Mehrheit für die Zurückweisung von papierlosen Asylsuchenden an der Grenze ist. Mit 57 Prozent ist jedoch eine deutliche Mehrheit dafür!

FPÖ schießt gegen Sendung

Auf Social Media regen sich die Nutzer jetzt auf und werfen dem Sender vor, nicht objektiv und wahrheitsgetreu zu berichten. Auch die FPÖ rügt jetzt die jüngste "Hart aber Fair"-Sendung.

Laut dem FPÖ-Post habe der Moderator im Talkformat außerdem in Deutschland lebende Australier fälschlicherweise mit Gruppenvergewaltigungen in Verbindung gebracht. "Fake News Alarm! So wird im Öffentlich-Rechtlichen die Unwahrheit verbreitet", schreibt die Partei auf X.