× Feuer-Inferno bei Hochzeitsfeier: Mehr als 100 Tote im Irak

Brennende Teile fallen von der Decke – leicht entflammbares Material in der Halle ließ diese in kurzer Zeit in Flammen aufgehen und einstürzen.

Bei einem Brand bei einer Hochzeitsfeier im Irak sind mindestens 114 Menschen ums Leben gekommen und 200 weitere verletzt worden. Das sagte der Gouverneur der nördlichen Provinz Ninive, Najim al-Djabouri, in der Nacht auf Mittwoch. Der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Saif al-Badr, sprach von 100 Toten und 150 Verletzten. Auf Bildern der Katastrophe war eine eingestürzte und ausgebrannte Halle im Ort Al-Hamdanija zu sehen.

© APA/AFP/ZAID AL-OBEIDI ×

Brennende Teile stürzen von Decke

Auf Videos in sozialen Medien, die Momente vor dem Brand zeigen sollen, fallen offenbar brennende Teile der Raumverkleidung von der Decke. Hochzeitsgäste springen von Tischen auf und versuchen, sich in Sicherheit zu bringen. Das Hochzeitspaar auf der Tanzfläche wirkt wie unter Schock. Auf anderen Videos ist die Hochzeitsgesellschaft noch kurz zuvor beim Tanzen und plaudernd an Tischen zu sehen. Überlebende sagten im Fernsehen anschließend, das Brautpaar habe überlebt.

BREAKING: Fire breaks out at wedding hall in northern Iraq, killing at least 100 people - INA pic.twitter.com/PvfJ1psHRN — BNO News (@BNONews) September 26, 2023

Halle teilweise eingestürzt – schwerste Mängel

Die für Hochzeiten genutzte Halle sei mit hoch entzündbarer Verkleidung ausgestattet gewesen, erklärte der Zivilschutz. Diese habe gegen Sicherheitsauflagen verstoßen und auch ein kein vorgeschriebenes Alarmsystem gehabt. "Der Brand führte zum teilweisen Einsturz der Halle, weil hoch entzündbare, billige Baustoffe genutzt wurden, die bei einem Feuer innerhalb von Minuten kollabieren", teilte die Zivilschutzbehörde mit.

114 people were killed with 200 injured in a fire at a wedding celebration in the district of Hamdaniya in Iraq's Nineveh province, governor of the province said on Wednesday.

The fire ripped through a large events hall after fireworks were lit during the celebration. pic.twitter.com/ZWkRRRcf3c — Media Warrior (@MediaWarriorY) September 27, 2023

Rettungskräfte suchten unter Trümmern der ausgebrannten Halle nach Überlebenden. Scharenweise Menschen sammelten sich nachts vor dem Unglücksort. Örtliche Fernsehsender zeigten Bilder von mit Tüchern bedeckten Leichen auf der Straße und Krankenwagen. Der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Saif al-Badr, sagte am frühen Morgen, die Lage sei unter Kontrolle.

#BREAKING

The bride and groom have also lost their lives in tonight’s tragic fire incident at their wedding in Hamdaniyah, local sources claimed. pic.twitter.com/kjKSVvbpoQ — Sardar Sattar (@SardarSattar) September 26, 2023

Feiernde Menschenmasse

Bis zu 1000 Menschen hätten sich beim Brand in der Halle befunden, sagte die Abgeordnete Ichlas al-Dulaimi gegenüber Rudaw. Wände und Decken seien eingestürzt. Familien würden nach ihren Angehörigen suchen und Krankenhäuser viele Verletzte mit Verbrennungen behandeln. Sie sprach von einem "großen Desaster".

According to @kurdistan24tv , these are the bride and the groom who lost their lives in the massive fire incident in Hamdaniyah.



Death toll so far: 100 killed and 150 injured pic.twitter.com/3JlLIH4yhi — Sardar Sattar (@SardarSattar) September 26, 2023

Al-Hamdanija liegt in der Nähe von Mossul im Nordwesten des Landes und etwa fünf Autostunden von der Hauptstadt Bagdad entfernt. Warum beim Bau der Halle mutmaßlich hoch entzündbares Material zum Einsatz kam, blieb zunächst unklar. Die grassierende Korruption und Misswirtschaft im Irak betreffen aber auch den Bausektor. Teils sagten Augenzeugen, dass Feuerwerkskörper den Brand auslösten, eine Bestätigung dafür gab es von offizieller Seite aber nicht.

© APA/AFP/ZAID AL-OBEIDI ×

Politik verspricht Opfern Hilfe

Iraks Ministerpräsident Mohammed al-Sudani wies das Innen- und das Gesundheitsministerium an, den Betroffenen alle mögliche Hilfe zur Verfügung zu stellen. Al-Sudani habe in der Nacht auch mit Gouverneur Al-Djabouri telefoniert, um sich nach den Auswirkungen des Feuers zu erkundigen, berichtete die Staatsagentur INA.