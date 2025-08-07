Fisch fällt vom Himmel, löst riesigen Brand aus

Was nach einem absurden Witz klingt, ist in der kanadischen Provinz British Columbia offenbar tatsächlich passiert: Ein vom Himmel gefallener Fisch hat ein Buschfeuer ausgelöst.

Das teilte die örtliche Feuerwehr von Ashcroft – einem 1.500-Einwohner-Ort rund 300 Kilometer nordöstlich von Vancouver – mit.

Der kuriose Vorfall ereignete sich laut Einsatzbericht bereits am 30. Juli, etwa sechs Kilometer südlich von Ashcroft. Gegen Mittag wurden die Feuerwehrleute zu einem Flächenbrand von etwa 60 mal 90 Metern gerufen. Dank günstiger Windverhältnisse konnte das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht werden. Doch erst die anschließende Untersuchung brachte die eigentümliche Brandursache ans Licht: Ein Fisch war der Auslöser.

Laut einem Facebook-Post der Feuerwehr ließ ein Fischadler (Osprey) seine Beute auf eine Stromleitung fallen – möglicherweise vor Erschöpfung oder wegen der Hitze. Die Kombination aus Funkenflug und trockenem Gras reichte, um den Brand zu entfachen.

Die Feuerwehr nahm es mit Humor

„Vielleicht hatte er auch einfach genug von rohem Fisch und wollte mal gegrillt probieren“, scherzt das Team.

So unwahrscheinlich die Geschichte klingt – sie ist physikalisch durchaus möglich. Denn: Fische leiten Strom, besonders wenn sie frisch gefangen sind. Sollte der Fisch beim Aufprall zwei stromführende Leiter berührt haben, könnte er einen Kurzschluss verursacht haben – mit genau jenem Funkenflug, der für das Feuer verantwortlich war. Die nächste Wasserquelle liegt laut Feuerwehr nur drei Kilometer entfernt – also durchaus in Reichweite eines jagenden Fischadlers.