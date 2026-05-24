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Hai-Attacke! 39-Jähriger getötet
© Getty

Australien

Hai-Attacke! 39-Jähriger getötet

24.05.26, 09:28
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 An der Nordostküste Australiens ist ein Mann bei einem Hai-Angriff getötet worden.  

Wie die Polizei des Bundesstaats Queensland am Sonntag mitteilte, wurde der 39-Jährige nach dem Angriff am Korallenriff Kennedy Shoal an die Küste gebracht. An Land erlag er aber seinen Verletzungen.

Nach Angaben der Polizei waren die Rettungskräfte gegen Mittag (Ortszeit) zur Bootsrampe Hull River Heads gerufen worden. "Der Mann wurde aus dem Wasser geborgen und erlag seinen Verletzungen", teilte die Polizei mit. Der Rettungsdienst erklärte, der Mann sei noch an der Bootsrampe gestorben.

Der Ort liegt etwa 160 Kilometer südlich der bei Urlaubern beliebten Stadt Cairns. Erst vor einer Woche war in einer Urlaubsregion im Westen Australiens ein Mann bei einem Hai-Angriff getötet worden

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