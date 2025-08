Hier entsteht Europas größtes Zukunftsprojekt

Auf dem ehemaligen Flughafengelände von Athen verwandelt der Projektentwickler Lamda Development eine jahrelange Brache in eine hochmoderne Stadt mit 200-Meter-Wolkenkratzer, Europas größtem Küstenpark und vollständiger Digitalisierung.

Nur 30 Minuten von Athen entfernt wächst mit Ellinikon die größte Smart City Europas. Auf über zwei Millionen Quadratmetern entstehen bis 2036 Wohnraum für 20.000 Menschen, ein kilometerlanger Strand und ein gigantischer Küstenpark – alles vollständig digitalisiert und nachhaltig konzipiert.

Wo einst Flugzeuge landeten und 2004 olympische Wettkämpfe stattfanden, herrschte jahrelang Stillstand. Fast 20 Jahre, nachdem der letzte Sportler das Olympiagelände von 2004 verließ, und mehr als 20 Jahre, nachdem das letzte Flugzeug hier landete, verwandelt sich die Brache nun in ein Mammutprojekt. Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis schwärmt, Ellinikon symbolisiere "das neue Griechenland, wie wir uns es vorstellen".

Das Herzstück bildet ein zwei Millionen Quadratmeter großer Küstenpark – vergleichbar mit 280 Fußballfeldern. Hier entstehen 45 Kilometer Rad- und Wanderwege, intelligente Energiesysteme und nachhaltige Bewässerungskonzepte. Direkt am Meer lockt künftig ein Sandstrand mit einem Kilometer Länge Bewohner und Besucher. In der griechischen Hauptstadt Athen fehlt es oft an Parks und Grünflächen, erklärt ein Sprecher von Lamda Development laut Onlineportal "Smart Country Convention".

Mit dem 200 Meter hohen Riviera Tower wächst bereits Griechenlands höchstes Gebäude empor. Die Arbeiter rammten Hunderte Stahlbetonpfeiler über 50 Meter tief in die Erde, um dem Gebäude Halt zu geben. Bis 2026 entstehen hier 170 Luxuswohnungen auf 50 Stockwerken. Der Turm erhielt die höchste LEED-Zertifizierung für nachhaltiges Bauen und soll 35 Prozent weniger Energie verbrauchen als herkömmliche Wohntürme, berichtet das "Wirtschaftsblatt".

Leben in der 15-Minuten-Stadt

Das Konzept von Ellinikon folgt dem Prinzip der 15-Minuten-Stadt: Kein Weg im Alltag, so der Plan, dauert länger als 15 Minuten, zu Fuß, mit dem Fahrrad oder einem nachhaltigen Verkehrsmittel. Straßen werden primär für Fußgänger und Radfahrer gestaltet, nicht für Autos.

Die Digitalisierung durchdringt jeden Aspekt des Stadtlebens. Flächendeckendes 5G-Netz, intelligente Gebäude mit IoT-Anwendungen und KI-gesteuerte Sensoren optimieren Verkehr und Beleuchtung. Eine zentrale App bündelt sämtliche Dienste – vom Fahrradverleih bis zur Rechnungsbegleichung. Selbst der Park wird intelligent mit Beleuchtungssystemen, die sich je nach Jahreszeit und Uhrzeit anpassen.

Nachhaltigkeit steht im Fokus: Der Beton der ehemaligen Landebahn wird recycelt und für neue Straßen genutzt. Intelligente Netzinfrastrukturen überwachen und steuern den Energieverbrauch, um Kohlenstoffemissionen zu senken. Elektrofahrzeuge, Sharing-Angebote und Roboter für Lieferdienste sollen den Autoverkehr reduzieren. Das Ziel: ein Netto-Null-Kohlenstoff-Fußabdruck für die gesamte Stadt.

Wirtschaftsmotor für Griechenland

Das acht Milliarden Euro teure Projekt – die größte privat finanzierte Investition in der Geschichte Griechenlands – soll bis 2036 fertiggestellt sein. Die ersten Bewohner werden bereits Anfang nächsten Jahres erwartet. Ende 2023 wurde als erstes Gebäude ein Zentrum für Menschen mit Behinderungen eröffnet, ein klarer Beweis dafür, dass Ellinikon eine Stadt für alle sein wird.

Lamda Development plant, in Ellinikon 75.000 bis 85.000 Arbeitsplätze zu schaffen – in Luxushotels, Einzelhandels- und Unterhaltungszentren sowie Sport-, Gesundheits- und Bildungseinrichtungen. Im Süden des Geländes entsteht ein Casinoresort, das jährlich etwa 200 Millionen Euro an Steuern, Konzessionsgebühren und Sozialversicherungsabgaben in die griechische Staatskasse spülen könnte.

Mit jährlich einer Million erwarteter Touristen und einem Beitrag von 1,5 Prozent zum griechischen Bruttoinlandsprodukt soll Ellinikon nicht nur das urbane Leben neu definieren, sondern auch symbolisch den wirtschaftlichen Aufbruch Griechenlands nach der Schuldenkrise der 2010er-Jahre markieren.