Hitze-Hammer am Balkan: Hier erreicht es bis zu 41 Grad

Mehrere Balkanstaaten haben wegen erwarteter Temperaturen von bis zu 41 Grad Celsius vor extremer Hitze gewarnt.

"Vermeiden Sie Aktivitäten im Freien und bereiten Sie sich auf hohe Temperaturen vor, die für Risikogruppen, wie ältere und sehr junge Menschen, zu Gesundheitsrisiken führen können", erklärte der bosnische Wetterdienst am Donnerstag. Warnungen gab es auch von kroatischen und serbischen Behörden.

"Das ist die erste von mindestens drei erwarteten Hitzewellen zwischen Juni und August in Bosnien", sagte der Meteorologe Bakir Krajinovic. Durch den Klimawandel würden stärkere Wetterereignisse und neue Temperaturrekorde häufiger, erklärte Krajinovic.

Die Behörden in Kroatien warnten vor extremer Hitze in der Hauptstadt Zagreb und in einer Region im Osten des Landes. Nachdem Waldbrände am Wochenende dutzende Häuser an der Südküste des Landes zerstört hatten, blieben die Behörden in Alarmbereitschaft. Albanien erklärte unterdessen, die Feuerwehr habe in den vergangenen 24 Stunden acht Brände unter Kontrolle gebracht.

39 Grad in Serbien erwartet

Auch in Teilen Serbiens wird erwartet, dass die Temperatur auf 39 Grad Celsius steigt. Sie läge damit deutlich über dem für die Jahreszeit üblichen Durchschnitt, wie der serbische Wetterdienst mitteilte.

Laut den Wetterberichten in mehreren Balkanstaaten soll die Hitze bis Freitag nachlassen und die Temperaturen über das Wochenende leicht sinken, bevor sie nächste Woche wieder ansteigen.