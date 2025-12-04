Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz ImmoVorschau 2026
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Weltchronik
Metropolitan Police Englische britische Polizei
© Getty

Festnahmen

Hunderte Haushalte in England evakuiert - explosive "Stoffe" gefunden

04.12.25, 16:16
Teilen

Rund 200 Haushalte mussten in der englischen Stadt Derby evakuiert werden, nachdem zwei Männer wegen des Verdachts auf den Umgang mit explosiven Materialien festgenommen wurden.

Alarmbereitschaft in England: Die Polizei in Derby hat am Donnerstag einen Notfall ausgerufen. Hintergrund ist die Festnahme zweier Männer im Alter von etwa 40 und 50 Jahren. Sie wurden in einem Wohnhaus in der Vulcan Street festgenommen – der Verdacht: Verstöße im Zusammenhang mit explosiven Stoffen.

200 Haushalte evakuiert – für mindestens 24 Stunden

Rund um den Einsatzort wurde ein großflächiges Evakuierungsgebiet eingerichtet. Etwa 200 Haushalte wurden angewiesen, ihre Wohnungen zu verlassen und sich darauf einzustellen, für mindestens 24 Stunden nicht zurückkehren zu können. Die Polizei appellierte an Anwohner, Medikamente, wichtige persönliche Gegenstände und auch Haustiere rechtzeitig mitzunehmen - es sind apokalyptische Zustände für die Bewohner desVierterls. 

Behörden sprechen von Vorsichtsmaßnahmen

Laut Polizei handelt es sich nicht - wie ursprünglich befürchtet - um einen Terrorfall. Die Evakuierungen seien eine reine Vorsichtsmaßnahme, basierend auf „Erkenntnissen über Materialien im Gebäude“. Spezialkräfte überprüfen nun das betreffende Haus. Die Beamten kündigten an, alle Häuser im Absperrbereich persönlich aufzusuchen. Wer den Bereich bereits vorher verlassen hat, solle sich bei der Polizei melden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden