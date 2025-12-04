Hunderte Haushalte in England evakuiert - explosive "Stoffe" gefunden

Rund 200 Haushalte mussten in der englischen Stadt Derby evakuiert werden, nachdem zwei Männer wegen des Verdachts auf den Umgang mit explosiven Materialien festgenommen wurden.

Alarmbereitschaft in England: Die Polizei in Derby hat am Donnerstag einen Notfall ausgerufen. Hintergrund ist die Festnahme zweier Männer im Alter von etwa 40 und 50 Jahren. Sie wurden in einem Wohnhaus in der Vulcan Street festgenommen – der Verdacht: Verstöße im Zusammenhang mit explosiven Stoffen.

200 Haushalte evakuiert – für mindestens 24 Stunden

Rund um den Einsatzort wurde ein großflächiges Evakuierungsgebiet eingerichtet. Etwa 200 Haushalte wurden angewiesen, ihre Wohnungen zu verlassen und sich darauf einzustellen, für mindestens 24 Stunden nicht zurückkehren zu können. Die Polizei appellierte an Anwohner, Medikamente, wichtige persönliche Gegenstände und auch Haustiere rechtzeitig mitzunehmen - es sind apokalyptische Zustände für die Bewohner desVierterls.

Behörden sprechen von Vorsichtsmaßnahmen

Laut Polizei handelt es sich nicht - wie ursprünglich befürchtet - um einen Terrorfall. Die Evakuierungen seien eine reine Vorsichtsmaßnahme, basierend auf „Erkenntnissen über Materialien im Gebäude“. Spezialkräfte überprüfen nun das betreffende Haus. Die Beamten kündigten an, alle Häuser im Absperrbereich persönlich aufzusuchen. Wer den Bereich bereits vorher verlassen hat, solle sich bei der Polizei melden.